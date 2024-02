ManCity-Fan Liam Gallagher: Ex-Oasis-Sänger lobt Jürgen Klopp und lästert über Liverpool-Fans

1 Manchster City-Fan Liam Gallagher lästert gerne über den FC Liverpool (Archivbild). Foto: dpa/Álvaro Ballesteros

Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher ist berühmt für seine Tiraden im Internet. Besonders gern legt sich der Fußballfan mit den Anhängern des FC Liverpool an. Deren Coach Jürgen Klopp lobt er allerdings.











In sozialen Medien kann sich Sänger und Manchester-City-Fan Liam Gallagher (51) die Spitzen gegen Fußballtrainer Jürgen Klopp und dessen FC Liverpool nicht verkneifen. Nun überraschte der ehemalige Oasis-Frontmann, der im März ein neues Album mit Gitarrist John Squire veröffentlicht, allerdings mit einem Lob. Klopp sei „zweifellos ein großartiger Trainer“ und habe in Liverpool viel bewegt, sagte Gallagher der Deutschen Presse-Agentur in London. „Er ist eine Persönlichkeit und die Premier League wird ihn vermissen.“