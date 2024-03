2008 erschien der Film basierend auf dem gleichnamigen Musical „Mamma Mia“. In den Hauptrollen sorgen Amanda Seyfried, Meryl Streep und Pierce Brosnan für romantische Unterhaltung. 2018 folgte dann die Fortsetzung „Mamma Mia 2: Here we go again“. Beide Filme bieten wunderschöne Landschaften sowie Sonne, Strand und Meer.

Wo wurde „Mamma Mia“ gedreht?

Der erste Teil von „Mamma Mia“ wurde auf den griechischen Inseln Skopelos und Skiathos gedreht. Beide Inseln liegen unmittelbar nebeneinander nördlich von Athen.

Auf der Insel Skopelos liegt der Strand „Paralia Kastani“, an dem vor allem die Musikszenen gedreht wurden. Unter anderem singt Tanja dort „Does Your Mother Know“, auch „Lay All Your Love On Me“ wurde an diesem Strand gefilmt.

Wo befindet sich die Kirche von „Mamma Mia“?

Ebenfalls auf Skopelos befindet sich die Kirche, in der Sky und Sophie heiraten wollen. Auch Donna und Sam singen sich hier mit „The Winner Takes It All“ die 105 Treppen hinauf. Die Kirche heißt „Agios Ioannis Kastri“ und ist auf Google Maps auch unter „Mamma Mia Cliff“ zu finden.

Die Kirche, in der sich Sky und Sophie das Jawort geben wollen. Quelle: Aerial-motion / shutterstock.com

Blick von der Kirche auf die Insel. Quelle: leoks / shutterstock.com

Da die Kirche als Kulisse zu klein war, entstanden die Innenaufnahmen der Hochzeit in den Pinewood Studios außerhalb von London.

Welche Szenen wurden auf Skiathos gefilmt?

Auf der Nachbarinsel von Skopelos dienten beispielsweise der alte Hafen sowie die Halbinsel Pilion als Schauplätze. Extra für den Dreh aufgebaut wurde allerdings die Villa Donna, die man somit weder besuchen noch besichtigen kann.

Blick vom Berggipfel Pilion. Quelle: Nataliya Nazarova / shutterstock.com

Blick auf den alten Hafen auf Skiathos. Quelle: Nataliya Nazarova / shutterstock.com

Mamma Mia 2: Drehort diesmal in Kroatien

Im Film ist die Rede von der Insel „Kalokairi“, die es allerdings in Wirklichkeit nicht gibt. Schauplatz war diesmal die Insel Vis in Kroatien in der Nähe von Split (mit der Fähre 2,5 Stunden). In der Hafenstadt Komiža wurden ein Großteil der Aufnahmen gefilmt.

Blick auf die Fischerstadt Komiža. Quelle: Dave Z / shutterstock.com

Die griechische Taverne im Film ist in Wirklichkeit das Restaurant Jastozera und liegt unmittelbar in Komiža in der Nähe des Hafens am Wasser.

Das Restaurant „Jastozera“ in Komiža. Quelle: Stjepan Tafra / shutterstock.com

Welche Strände wurden im 2. Teil bespielt?

Gedreht wurde an den Stränden Stiniva und Barjaci. An Letzterem wurde die „Dancing Queen“-Szene gefilmt. Die Bucht Stiniva ist nur über einen Wanderweg oder über ein Boot zu erreichen. Die Bucht von Barjaci wurde beim Dreh ebenfalls mit einem Speedboot erreicht. Donnas und Sams Nachtspaziergang wurde in der Bucht von Srebrna aufgenommen.

Die Bucht Stiniva. Quelle: mislaw / shutterstock.com

Der Strand „Srebrna“. Quelle: ninopavisic / shutterstock.com

Weitere Drehorte von „Mamma Mia 2: Here we go again“

Blick auf den Hafen von Vis. Quelle: Dave Z / shutterstock.com

Weitere Drehorte waren beispielsweise der Hafen von Vis, der nordöstlich auf der Insel liegt sowie die Kirche St. Jerome in der Umgebung. Für die Marktszene diente der Karolinaplatz als Kulisse, dafür wurden alle Lebensmittel von Griechenland importiert.