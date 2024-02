Nachdem Yeliz Koc in der ersten Staffel herausfinden musste, wer ein Spiel spielt und wer es ernst mit ihr meint, geht es 2024 mit einer neuen Single-Dame in die nächste Runde.

Wann beginnt „Make Love, Fake Love“ 2024?

Während die 1. Staffel bereits Ende 2022 zum Streamen verfügbar war, startet Staffel 2 erst im neuen Jahr. Die erste Folge kommt am 20. Februar 2024 auf RTL+. Wer es bis dahin nicht abwarten kann, der kann bereits seit dem 14. Februar 2024 die ersten 20 Minuten auf der Plattform streamen.

Sendetermine: Wann kommt „Make Love, Fake Love“ 2024?

Ab Start der Staffel wird jeden Dienstag eine neue Folge veröffentlicht. Insgesamt wird es 12 Folgen geben:

Folge 1: Dienstag, 20. Februar 2024

Folge 2: Dienstag, 27. Februar 2024

Folge 3: Dienstag, 5. März 2024

Folge 4: Dienstag, 12. März 2024

Folge 5: Dienstag, 19. März 2024

Folge 6: Dienstag, 26. März 2024

Folge 7: Dienstag, 2. April 2024

Folge 8: Dienstag, 9. April 2024

Folge 9: Dienstag, 16. April 2024

Folge 10: Dienstag, 23. April 2024

Folge 11: Dienstag, 30. April 2024

Folge 12: Dienstag, 7. Mai 2024

„Make Love, Fake Love“ im Free-TV

Nachdem die 1. Staffel nicht im Free-TV ausgestrahlt wurde, gibt es in der 2. Staffel eine Änderung. Ab März läuft „Make Love, Fake Love“ auf RTL. Bisher sind nur zwei Sendetermine bekannt.

Folge 1: Sonntag, 3. März 2024 um 00:40 Uhr

Folge 2: Sonntag, 10. März um 01:00 Uhr

Wer ist die Singlefrau in Staffel 2?

In der 1. Staffel suchte Yeliz Koc (bekannt aus „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“ und „Promi Big Brother“) den Mann fürs Leben. In Staffel 2 versucht Antonia Hemmer herauszufinden, wer es ernst mit ihr meint und wer nicht.

Antonia Hemmer ist gelernte Kosmetikerin, arbeitet als Influencerin und wurde durch die Show „Bauer sucht Frau“ bekannt, in der sie Patrick Romer kennen und lieben lernte. Gemeinsam mit Patrick nahm sie an den Shows „Couple Challenge“ sowie „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Kurz nach der Sommerhaus-Ausstrahlung wurde die Trennung der beiden bekannt gegeben. Im Jahr 2023 kämpfte Antonia Hemmer um den Sieg bei „Kampf der Realitystars“.

Das sind die Kandidaten von „Make Love, Fake Love“

Die ersten 9 Singlemänner wurden bereits auf Instagram vorgestellt:

Dennis, 27 Jahre alt, aus Stuttgart

Dustin, 33 Jahre alt, aus Köln

James, 28 Jahre alt, aus Berlin

Julian, 28 Jahre alt, aus Saarbrücken

Manuel, 26 Jahre alt, aus VillingenSchwenningen

Marcel, 28 Jahre alt, aus Lippstadt

Nico, 27 Jahre alt, aus Hamburg

Okan, 28 Jahre alt, aus München

Xander

Wer übernimmt die Moderation der 2. Staffel?

Die 1. Staffel wurde von Janin Ullmann moderiert. Auch in der 2. Staffel führt die Moderatorin durch die Show.

Wo wurde die 2. Staffel von „Make Love, Fake Love“ gedreht?

Während die erste Staffel auf Mallorca gedreht wurde, ging es in der 2. Staffel nach Griechenland.

Um was geht es bei „Make Love, Fake Love“?

In der Datingshow geht es um Liebe, Geld oder beides. Während die Singlefrau den richtigen Mann finden will, mischen sich auch vergebene Männer unter die Singles. Der Mann, der zum Schluss von der Singlefrau auserwählt wird, teilt den Siegpreis dann entweder mit der Singlefrau (wenn er selbst Single ist) oder mit seiner Freundin (wenn er vergeben ist).