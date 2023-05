Das Fellbacher Maikäferfest steht an mit verkaufsoffenem Sonntag. Erstmals findet gleichzeitig eine Messe in der Schwabenlandhalle statt. Dort präsentieren sich Fellbacher Firmen als Arbeitgeber und Ausbilder. Ein Überblick.

Das Maikäferfest zieht tausende Besucher an, wenn Fellbach vom Bahnhof bis zum Rathaus-Carrée zur autofreien Fußgängerzone wird. Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentiert der Einzelhandel seinen Branchenmix, der trotz des Strukturwandels, mit dem auch andere Kommunen kämpfen, in Fellbach vielfältig ist. Alle haben sich eine Menge einfallen lassen. Ein Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Am Sonntag, 7. Mai, von 12.30 bis 17.30 Uhr ist auf der Meile ein buntes Programm geboten. So wird die Ballonkünstlerin Tine Steinchen nahe der Pauluskirche in Aktion sein. Auch Kindertrampolin und Karussell in der Bahnhofstraße sowie eine große Hüpfburg am Berliner Platz bereichern das Programm, das sich an die ganze Familie wendet. „Wir haben uns den Sonntag fest in den Kalender eingetragen“, sagt Vannessa Krüger, die mit ihrer Familie wieder dabei sein wird.

Die K und M Confiserie feiert Hundert-Jahr-Jubiläum

Manches Geschäft kann auf eine lange Tradition blicken. So feiert die K und M Confiserie in der Bahnhofstraße ihr Hundert-Jahr-Jubiläum. Die Confiserie geht auf Schoko-Bauer zurück, das 1923, mitten in der damaligen Inflation, von Berta und Albert Bauer gegründet wurde. Gefeiert wird das Jubiläum mit lateinamerikanischer Musik von DJ Adolfo, den manche von der Havanna-Bar in Stuttgart kennen, dazu gibt es Cocktails.

Erstmals dabei beim Maikäferfest ist das Wollegeschäft „Strick mit“, das im Herbst 2022 eröffnet hat. In der ehemaligen Kochschule von Armin Karrer in der Cannstatter Straße, Ecke Hirschstraße dreht sich ein Glücksrad. „Die Spenden gehen an das Kinderhospiz Pusteblume“, sagt Anita Mireisz, die mit Ida Hermann die Filialleitung inne hat. Immer wieder gibt es dort auch Veranstaltungen, zum Beispiel ein Gin-Tasting am 26. Mai. (Mehr unter strickmit.de ). Direkt gegenüber befindet sich die Buchhandlung Lack, die mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter Lesepartner“ für Kinder- und Jugendliteratur 2023/24 ausgezeichnet wurde. „Wir bekommen diese Auszeichnung das dritte Mal und sehen unsere Arbeit zur Leseförderung dadurch bestätigt“, sagt Inhaberin Gudrun Lack. Passend dazu ist dort eine Kinderaktion geboten, „20 Jahre Wimmlingen“, eine Mitmachaktion zu den Wimmelbilderbüchern von Rotraut Susanne Berner.

Jasmina Pace und Nedim Solunovic haben zu ihren Foodtrucks im Frühjahr einen Hygo Concept Store in der Markthalle eröffnet, zum Maikäferfest werden in einem der Trucks vor der Markthalle Tropfen der Fellbacher Weingärtner ausgeschenkt, der Pasta-Truck macht im Rathausinnenhof Station (siehe auch hygo-foodtruck.de ). Die Bandbreite ist auch sonst groß: Eis mit Zutaten regionaler Produzenten wie Felger aus Endersbach bietet Joannis Nakos, Inhaber von Vana-Eis. „Derzeit verarbeiten wir frischen Rhabarber und Erdbeeren“, sagt er. Wie wichtig es ist, den Branchenmix zu pflegen und Läden vor Ort zu unterstützen, betont Sonja Zielke, Sprecherin der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße. Denn es gibt Verluste: Die Parfümerie Erb und das Cannstatter 80 machen beim Maikäferfest Abverkauf, da sie schließen werden.

Eine neue Messe in der Schwabenlandhalle

Eine Premiere hat eine Messe in der Schwabenlandhalle. Unter dem Motto „It’s a match – arbeiten und leben in Fellbach“ findet im Hessesaal von 12.30 bis 17.30 Uhr eine interaktive Messe statt, veranstaltet von der Industrievereinigung Fellbach. Dabei ist beispielsweise Nico, ein Familienunternehmen der Kunststofftechnik. Manuel Schmid wird dann Ansprechpartner sein, um etwa den Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik vorzustellen oder auch die Ausbildung als Werkzeugmacher ( www.ivf-fellbach.de ).

Das Maikäferfest wird vom Stadtmarketing mit dem Fellbacher Einzelhandel, Lokalen und Vereinen auf die Beine gestellt. Mehr unter www.stadtmarketing-fellbach.de.