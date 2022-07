1 Die Polizei fasste den Angreifer schnell. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 44 Jahre alter Mann randaliert in zwei Lokalen und greift mehrere Personen an.















Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 44-Jährigen, der am Samstagabend in Magstadt für einen Polizeieinsatz sorgte. Der stark alkoholisierte 44-Jährige beleidigte zunächst in einer Gaststätte in der Maichinger Straße zwei Frauen im Alter von 35 und 63 Jahren. Zudem erkannte er in der Lokalität eine 54-jährige Ex-Freundin, die er daraufhin körperlich attackierte.

Die drei Frauen wechselten aus diesem Grund das Lokal und verbrachten die nächste Zeit in einer nahe gelegenen Bar. Auch hier erschien wenig später der 44-Jährige, wurde jedoch umgehend vom Inhaber des Lokals verwiesen. Nachdem der Mann jedoch erneut die Bar betrat, warf er unvermittelt mit einer vollen Bierflasche in Richtung eines Gastes, der in letzter Sekunde ausweichen konnte. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinen beiden Hunden. Die Polizei leitete eine Fahndung nach ihm ein und fand den Mann in der Alten Stuttgarter Straße. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 3,9 Promille. Er wurde zunächst für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nachdem er sich einsichtig zeigte und einen Platzverweis für beide Lokalitäten erhielt, wurde er auf die Straße entlassen. Da er jedoch dem Platzverweis nicht folgeleistete, musste er die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Sindelfingen verbringen.