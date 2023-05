1 Ihr Partner macht, was sie will und folgt aufs Handzeichen: Jaana Felicitas auf der Bühne des Friedrichsbau Varieté Foto: Andreas Rosar

Deutscher Meister ist sie. Trat in Las Vegas auf. Jaana Felicitas ist eine der wenigen Frauen, die von Berufs wegen Menschen verzaubern. Im Varieté darf die Stuttgarterin nun endlich zuhause auftreten.









Der Tanzpartner liegt auf dem Schrank der Künstlergarderobe. Fein säuberlich verräumt in einem Karton. „Don’t touch“, Finger weg! – die Warnung steht zweimal groß auf der Längsseite. Ist Jaana Felicitas (34) etwa eifersüchtig? Stimmt schon, tanzen darf sonst keiner mit ihrem Partner. Aber sie muss vor allem ihr Betriebsgeheimnis wahren. Mit welchem Spruch hat sie einen simplen weißen Stuhl so verhext, dass er all ihren Bewegungen folgt, mit ihr über die Bühne tanzt und schwebt?