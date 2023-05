1 Die Polizei sucht einen etwa 25 Jahre alten Mann, der am Montag im ICE zwischen Horb und Stuttgart gefahren ist. Foto: Eibner/Fleig

Diese Zugfahrt wird einer 15-Jährigen in schlechter Erinnerung bleiben: Sie wurde am Montag zwischen Horb und Stuttgart von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die 15-Jährige war mit dem ICE unterwegs, als sich auf Höhe Bondorf ein Unbekannter zu ihr setzte. Der Mann öffnete seinen Hosenladen manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als die 15-Jährige in Herrenberg ausstieg, verfolgte sie der Unbekannte mit einem Fahrrad. Erst als das Mädchen dem Täter sagte, sie habe mit ihrem Vater telefoniert, machte er sich davon. Er ist etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und dunkelhäutig. Er trug einen Dreitagebart und hatte einen blauen Fahrradhelm auf dem Kopf. Bekleidet war er mit einem orangefarbenen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und hellen Schuhen. Zudem führte er einen kleinen schwarzen Rucksack mit sich. Wer den Mann gesehen hat oder andere Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich zu melden. Die Nummer der Ermittler lautet 08 00 /11 00 22 5.