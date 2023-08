14 Bei den MTV Video Music Awards steht die Halle in New York 2003 Kopf, als die Pop-Queen Madonna auf der Bühne die Pop-Prinzessinnen Britney Spears knutscht. Foto: AP/AP

Eigentlich hatte Madonna ihren 65. Geburtstag inmitten einer Welttournee feiern wollen. Doch eine schwere Infektionserkrankung verhinderte die Pläne der US-Pop-Ikone; die Sängerin von Hits wie „Like a Virgin“, „Material Girl“ und „Like a Prayer“ musste ins Krankenhaus und ihre Konzerte verschieben. Inzwischen strebt Madonna, die am Mittwoch Geburtstag hat, einen Tourneestart im Herbst an - und will dann erneut ihren Status als Legende unter Beweis stellen.