Prinzessin Madeleine von Schweden (41) lässt ihre Instagram-Followerinnen und -Follower immer wieder mit Fotos und Videos an ihrem Privatleben teilhaben. So auch am zehnten Geburtstag ihrer ältesten Tochter Leonore: Am Dienstag (20. Februar) teilte die jüngste Tochter des schwedischen Königs einen neuen Schnappschuss der Zehnjährigen.

Zu dem Foto, das Leonore in einem weißen Kleid mit Blumenstickereien in einem Baum sitzend zeigt, schrieb Madeleine: "Alles Gute zum Geburtstag an unser lustiges und abenteuerlustiges Mädchen! Höre nie auf, auf all die Bäume zu klettern, die du liebst, und von all den spaßigen Dingen, die vor dir liegen, zu träumen. Wir lieben dich!"

Prinzessin, aber keine Königliche Hoheit

Prinzessin Leonore ist das älteste Kind von Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann Christopher O'Neill (49). Sie kam am 20. Februar 2014 in New York City zur Welt und wurde am 8. Juni desselben Jahres in der Kirche auf Schloss Drottningholm in Schweden getauft. Zu ihren Taufpatinnen gehört unter anderem ihre Tante, Kronprinzessin Victoria von Schweden (46). In der schwedischen Thronfolge steht Leonore auf Platz neun, dahinter folgen ihre jüngeren Geschwister Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (3).

Durch einen Beschluss ihres Großvaters, König Carl XVI. Gustaf (77), aus dem Jahr 2019 verlor Leonore das Prädikat "Königliche Hoheit". Ihren Titel als Prinzessin und den der Herzogin von Gotland darf die Zehnjährige aber weiter tragen. Ihre Mutter unterstützte öffentlich die Entscheidung.