Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender empfangen am Montag, 3. Juli, den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Residenzschlosses in Ludwigsburg. Das hat Konsequenzen für den Verkehr in der Barockstadt.









Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender empfangen am Montag, 3. Juli, den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron samt Ehefrau im Ehrenhof des Residenzschlosses in Ludwigsburg. Aufgrund des Staatsbesuches sind die Öffnungszeiten im Schloss eingeschränkt. Von Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr bis Montag, 3. Juli, 12 Uhr wird der Ehrenhof nicht zugänglich sein. Führungen finden am Montag wieder ab 12 Uhr statt.