In Moskau waren die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden nach dem Vormarsch der Wagner-Truppen.

Wagner-Truppen hatten sich am Samstag mit bewaffneten Soldaten auf den Weg nach Moskau gemacht. Doch nun hat Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Vormarsch gestoppt.









Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat den Vormarsch seiner Truppen auf die russische Hauptstadt Moskau nach eigenen Angaben gestoppt. „Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück“, sagte er am Samstag in einer von seinem Pressedienst auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht.