Was hinter dem Brief von Christian Riethmüller und Co. steckt

1 Christian Riethmüller wollte 2019 selbst VfB-Präsident werden – er unterlag Claus Vogt. Foto: Baumann

In einem Brief an den VfB Stuttgart haben Susanne Schosser, Martin Bizer und Christian Riethmüller scharfe Kritik am Umgang des Vereins mit Präsident Claus Vogt geübt. Die drei ehemaligen Bewerber ums Präsidentenamt fordern auch nach der Entschuldigung von Thomas Hitzlsperger Konsequenzen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es kommt in diesen Tagen regelmäßig vor, dass sich Susanne Schosser (58), Martin Bizer (65) und Christian Riethmüller (46) die Frage stellen, wie es ihnen wohl gerade ergehen würde, hätten die Mitglieder des VfB Stuttgart am 15. Dezember 2019 nicht Claus Vogt, sondern einen von ihnen ins Präsidentenamt gewählt. Riethmüller war damals einer von zwei Kandidaten, Schosser und Bizer hatten es immerhin auf die Short List der letzten vier Bewerber geschafft. „Uns hätte es also auch treffen können“, sagt Riethmüller, Chef der Buchhandelskette Osiander, und vermutet: „Mit uns wäre ähnlich umgegangen worden, weil wir auch unbequem gewesen wären.“