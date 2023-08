1 Michael und Maarten Wenderoth gehen gerne zusammen ins Café. Foto: privat

Eigentlich sollte der 21-jährige Maarten längst nicht mehr die Schulbank drücken. Doch weil sein Vater keinen Wohnplatz für ihn findet, kann der Behinderte nicht zurück nach Stuttgart. Kritiker sehen dies auch als Folge des Bundesteilhabegesetzes.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn Michael Wenderoth von seinem Sohn erzählt, spürt man, wie sehr er den Jungen liebt und er alles tut, dass es Maarten gut geht. Der 21-Jährige ist stark behindert, er leidet am Pitt-Hopkins-Syndrom, einer sehr seltenen genetischen Erkrankung. Maarten ist geistig stark eingeschränkt, er kann nicht sprechen, man muss ihn füttern. Anders aber als bei anderen Betroffenen klappt es mit dem Gehen bei Maarten ganz gut. Dank eines „guten Trainings“, wie sein Vater betont. In den Ferien waren die beiden in Südtirol und sind dort zusammen jeden Tag etliche Kilometer gewandert.