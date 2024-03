Amira Pochers (31) Bruder Ibrahim "Hima" hatte offenbar ein besonderes Geburtstagsgeschenk zu Oliver Pochers (46) jüngstem Geburtstag. Seinem Noch-Schwager brachte er Kondome mit, wie die beiden Geschwister in ihrem Podcast "Liebes Leben" (exklusiv bei Podimo) erzählen.

Das Gespräch der neuesten Folge beginnt mit einer Rückschau auf Amiras Geburtstagsparty, die zweimal das Ordnungsamt und einmal die Polizei auf den Plan gerufen hatte. Daran erinnert fragt Hima, wo eigentlich die Katze sei, die er ihr geschenkt habe. Amira gesteht, dass sie das Tier mittlerweile in die Hände einer Freundin gegeben habe - und beschwert sich: "Warum hast du mir eigentlich keine Kondome zum Geburtstag geschenkt?" und deutet an, sie habe da "so etwas gelesen".

Hima: "Was am meisten Sinn macht, ist halt Verhütung"

Offenbar hatte Hima dem Ex-Mann seiner Schwester nämlich Kondome zu dessen 46. Geburtstag am 18. Februar geschenkt. Das Geschenk muss er Amira nun vor Publikum erklären: "Der hat ja im Prinzip alles, was er braucht, und er braucht nicht viel, also muss es was Lustiges sein. Und ich dachte mir, was am meisten Sinn macht und auch lustig ist, ist halt Verhütung." Offenbar wollte er dem Komiker damit durch die Blume auch etwas sagen. "Weil er hat ja schon fünf [Kinder] und das reicht ja. Und irgendwann muss man ja auch mal sagen 'Ich glaube, ich habe genug Kinder in die Welt gesetzt'", erklärte Ibrahim seiner Schwester am Mikrofon lachend. Anscheinend waren auch Pochers Kinder anwesend, als das Geschenk übergeben wurde. "Es war lustig", schließt Hima seine Erzählung. Woraufhin Amira schnippisch antwortet: "Crazy, du bist ein echt gutes Vorbild für meine Kinder..."

Um Kinder ging es auch den Rest des Podcasts, besser gesagt um deren Erziehung. Amira sprach sich dafür aus, Kinder Kinder sein zu lassen. Auch für sie hat die freie Entfaltung allerdings Grenzen. Wie sie mit einem Seitenhieb auf ihren Ex klarmacht: "Wenn du mit Oli telefonierst, dann ist es eigentlich normal, dass einmal im Telefonat eine Mutter ankommt: 'Entschuldigen Sie, ist das Ihr Kind? Das hat gerade meine Tochter gebissen.'"

Oliver Pocher: Emotionale Worte zum Geburtstag

Von seinem familiären Geburtstagstreffen hatte Oliver Pocher auf Instagram ebenfalls berichtet. Von Kondomen war dabei allerdings keine Rede. Stattdessen schrieb er zu einem Foto mit seinen Kindern nachdenkliche Worte: "Das vielleicht anspruchsvollste Lebensjahr liegt hinter mir. Vor einem Jahr, hätte ich nicht gedacht, diesen Geburtstag als Single zu feiern". Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Die Ehe des Comedians und seiner Frau Amira Pocher war im Sommer 2023 in die Brüche gegangen. Die beiden haben zwei Söhne, sie kamen 2019 und 2020 zur Welt. Aus Oliver Pochers ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (40) entstanden drei Kinder: eine Tochter und Zwillingssöhne.