Mehr als 30 000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an einer Raucherlunge. Obwohl die Risiken des Glimmstängels lange bekannt sind. Das Thema hat aus anderen Gründen mittlerweile wieder an Wichtigkeit gewonnen, sagt Michael Kreuter, der seit Anfang Juli die neu eröffnete Klinik für Pneumologie in Ludwigsburg leitet. Warum sich Raucher nicht schämen müssen, wenn sie mehrere Anläufe brauchen um aufzuhören und was man sonst für eine gesunde Lunge tun kann, erzählt er im Interview.