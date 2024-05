1 Rettungshubschrauber starten sowohl in Leonberg wie auch in Pattonville. Foto: imago/7aktuell/ Timo Jakisch

Ein möglicher Nachtbetrieb in Pattonville schmälert die Notwendigkeit einer Heli-Station am Klimikum Leonberg keineswegs, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Viel war in den vergangenen Wochen rund um ein Lärmgutachten zum möglichen Nachtflugbetrieb des Rettungshubschraubers Christoph 51 in Pattonville spekuliert worden. Dass der vom Landesinnenministerium gewollte Rund-um-die Uhr-Einsatz in dem Ort, der sowohl zu Kornwestheim als auch zu Remseck gehört, nicht so ohne weiteres durchzusetzen sei, darauf hatte der FDP-Landtagsabgeordnete Hans Dieter Scheerer mehrfach hingewiesen.