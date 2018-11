Luftprobleme in Stuttgart Ende des Feinstaubalarms festgelegt

Von red/dpa 06. November 2018 - 14:52 Uhr

Der aktuelle Feinstaubalarm gilt seit Samstag. Foto: dpa

Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch erwarten. Das Ende des aktuellen Alarms ist in Sicht.

Stuttgart - Der aktuell ausgerufene Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt endet in der Nacht zum Donnerstag. Das teilte die Stadt Stuttgart am Dienstag mit. Autofahrer werden darum gebeten, das Auto bis Mittwoch 24.00 Uhr stehenzulassen. Auch Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, sollten bis dahin nicht angefeuert werden.

Mehr zum Thema

Der Feinstaubalarm gilt seit Samstagmorgen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Stadt noch bis einschließlich Mittwoch eine geringe Durchmischung der Luft prognostiziert. „Daher kann die Konzentration von Feinstaub, aber auch Stickstoffdioxid in Stuttgart zunächst durchaus noch ansteigen“, sagte eine Sprecherin.

Der Feinstaubalarm gilt seit Samstagmorgen 0.00 Uhr für den Autoverkehr. Für die sogenannten Komfort-Kamine trat der Alarm schon Freitagabend um 18.00 Uhr in Kraft.