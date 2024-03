Lufthansa: Flugbegleiter kündigen Streik an

1 Nach dem Bodenpersonal wollen jetzt die Flugbegleiter der Lufthansa die Arbeit niederlegen. Foto: dpa/Matthias Balk

Bei der Lufthansa verlaufen die Tarifverhandlungen holprig. Nach dem Bodenpersonal wollen jetzt die rund 19.000 Flugbegleiter die Arbeit niederlegen.











Die Lufthansa und ihre Passagiere kommen nicht zur Ruhe. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch (12./13.3.) zum Streik aufgerufen. Bestreikt werden jeweils von 4 bis 23 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München, teilte Ufo am Samstagabend mit. Die Flugbegleiter der Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline hatten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit jeweils mehr als 96 Prozent für den Streik gestimmt.