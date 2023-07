12 Stuttgarter Stadtansichten: Blick auf auf den Hauptbahnhof 1958 Foto: Achiv Uwe Moser/Hugo Moser

Hugo Moser hat zwischen 1958 und 1984 spektakuläre Luftaufnahmen von Stuttgart gemacht, die sein Sohn archiviert und digitalisiert. Wir zeigen einige der interessantesten Bilder.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart/Kornwestheim - Der Fotoschatz ist gut versteckt – in einer kleinen Sackgasse in einem Kornwestheimer Wohngebiet – und dort im Dachstock eines Einfamilienhauses aus den 30er Jahren. Im elterlichen Haus hat sich Uwe Moser sein Büro eingerichtet und arbeitet dort etwa vier Stunden am Tag als Nachlassverwalter seines Vaters. Akribisch archiviert und digitalisiert er.