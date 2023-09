Der Tag, an dem der Stuttgarter Westen kaputt gebombt wurde

Luftangriff am 6. September 1943

5 Als wollten sie nicht hinsehen: Stuttgarter drängen sich im September 1943 in der Rötestraße an Schutt räumenden Zwangsarbeitern vorbei. Foto: Stadtarchiv/Dittus

Vor 80 Jahren fallen erstmals auch tagsüber Bomben auf Stuttgart. 107 Menschen sterben, mehr als 250 Gebäude werden zerstört. Warum ist dieser schreckliche Tag heute fast vergessen?









Am 6. September 1943 bricht über den Schülerinnen des Königin-Olga-Stifts eine Welt zusammen. Ein Teil ihrer Schule ist mit einem Knall einfach weg. Eine Bombe durchschlägt den Hauptbau und explodiert im Schulhof. Als die Sirenen heulen, flüchten sich die deutlich überfüllten Klassen in den Keller oder in die Waschküche unter der Hausmeisterwohnung.