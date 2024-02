1 Das Kind wurde notärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht.(Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Lünen ist ein vierjähriger Junge aus dem Fenster im vierten Stock geklettert und zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind überlebte.











Ein vierjähriger Junge ist in Lünen aus dem Fenster im vierten Stock geklettert und hat einen Sturz in zwölf Meter Tiefe überlebt. Der Junge habe am Montagnachmittag das verschlossene Fenster öffnen können, sei auf den Sims gelangt und abgestürzt, schilderte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Dienstag auf Anfrage.