1 Gute Laune, fröhliche Gesellschaft und Leckeres im Glas und auf den Tellern: Das ist die Ludwigsburger Weinlaube. Foto: Simon Granville

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, konstatierte der Weinlauben-Sprecher Peter Buhl. Als die Weinlaube öffnete, war das Schlimmste schon vorbei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eigentlich meint es das Wetter traditionell gut mit der Ludwigsburger Weinlaube, und die Liebhaber leckerer Weine und Speisen können es sich bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rathaushof so richtig gut gehen lassen. Auch am Donnerstag und Freitag sah alles danach aus, als ob nach den kühlen Regenwochen endlich wieder alle Zeichen auf Sonnenschein stünden. So war die gesellige Schlemmerveranstaltung gut besucht, und die zahlreichen Gäste freuten sich nicht nur über das kulinarische Angebot, sondern auch über die Live-Musik von Matteo und die Bringer am Donnerstag und am Freitag von Push. Dann kam jedoch der Samstag, und da hatte es sich offenbar jemand zum Ziel gesetzt, kräftig Wasser in den Wein zu gießen.