1 Einen verkaufsoffenen Sonntag im März wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Das letzte „Märzklopfen“ fand in Ludwigsburg 2019 Foto: factum/Simon /Granville

Die Ludwigsburger Einzelhändler und Gastronomen fühlen sich allein gelassen und vermissen eine Planbarkeit. Der Citymanager Markus Fischer freut sich über das von der Stadt geplante Hilfspaket, kritisiert jedoch die Politik von Bund und Land.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Seit Wochen und Monaten kommt Markus Fischer fast so etwas wie die Rolle eines Seelsorgers zu. Kaum ein Tag, an dem der Citymanager nicht im Gespräch mit einem der 255 aktiven Mitglieder des Ludwigsburger Innenstadtvereins (Luis) ist und sich die Sorgen und die Wut der Einzelhändler und Gastronomen anhört. Eigentlich würde am 21. März der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres stattfinden. Tausende von Menschen flanieren dann in der Barockstadt, erfreuen sich an den Aktionen – und shoppen.