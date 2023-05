1 Die Polizei hat in Ludwigsburg nach einem Dieb gefahndet – ohne Erfolg. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Mit drei weiteren Jugendlichen ist ein Zwölfjähriger am Freitagabend um 20.10 Uhr in Ludwigsburg unterwegs gewesen. Einen davon kannte er flüchtig. Dieser forderte den Zwölfjährigen mehrfach auf, ihm seine mitgeführte Tasche der Marke „Gucci“ im Wert von circa 890 Euro zu übergeben. Nachdem er sich weigerte, die Tasche herauszugeben, drohte ihm der bislang unbekannte Tatverdächtige körperliche Gewalt an. Daraufhin entfernten sich der Tatverdächtige und der Geschädigte von der Gruppe. Aus Angst vor den angedrohten Schlägen übergab der Geschädigte schließlich die Tasche. Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung im Innenstadtgebiet verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 18 53 53 zu melden.