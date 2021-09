1 Die Polizei hat wegen eines tätlichen Angriffs einen 19-Jährigen in Ludwigsburg festgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Zwei Pärchen sind auf dem Nachhauseweg von einer Party, als sie grundlos von vier Personen beschimpft werden. Es bleibt nicht bei Pöbeleien.















Ludwigsburg - Unbekannte haben zwei Männer in der Nacht auf Samstag in Ludwigsburg niedergeschlagen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren der 53- und der 62-Jährige mit ihren Frauen gegen 2.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Fest, als ihnen in der Nähe des Römerhügels vier Personen entgegenkamen und die Pärchen anpöbelten. Offenbar grundlos schlug das Quartett unvermittelt auf den 59-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Der 62-Jährige kam seinem Freund zur Hilfe, auch ihn streckte die Gruppe mit Faustschlägen nieder – anschließend traten die Angreifer auf die Männer ein. Beide wurde dennoch nur leicht verletzt, ein Rettungsdienst kümmerte sich um sie, die Fahrt ins Krankenhaus blieb ihnen erspart. Erst als eine der Ehefrauen laut um Hilfe rief, flüchteten die Schläger in unterschiedliche Richtungen.

Die Polizei griff kurz darauf einen 19-jährigen Tatverdächtigen auf, die Ermittlungen zu den weiteren Schlägern, bei denen keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, dauern an. Die Polizei weist daraufhin, dass die vier Personen möglicherweise bereits früher am Abend durch Pöbeleien aufgefallen sein könnten.