1 Die Ladung des Lkw verteilte sich durch den Unfall auf der Fahrbahn, sodass zwei Spuren gesperrt werden mussten. Foto: KS Images/Karsten Schmalz

Am Mittwochmorgen ereignet sich ein Unfall auf der B27 in Bietigheim-Bissingen. Dabei verteilt sich die Ladung eines Lkws auf der Straße, mehrere Fahrstreifen müssen gesperrt werden.











Link kopiert



Am Mittwochmorgen hat sich auf der B27 in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg ein Verkehrsunfall ereignet – mit Folgen. Wie die Polizei mitteilt, kam es um 9.50 Uhr an der Kreuzung Geisinger Straße Ecke Stuttgarter Straße auf der B27 in Bietigheim-Bissingen zu dem Unfall, in den ein Lkw involviert war.