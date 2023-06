1 Kein seltener Anblick im Kreis Ludwigsburg: Baukräne. Sie stehen vor allem für die Hoffnung auf Wohnraum – am besten bezahlbaren. Das gilt auch für das Lothar-Späth-Caré in Bietigheim. Auf rund 4,8 Hektar entstehen mehr als 400 Wohnungen und Häuser. Foto: Simon Granville

Im Landkreis Ludwigsburg fehlen laut Schätzungen rund 29 000 Wohneinheiten bis 2035. Was wird dagegen unternommen? Wir blicken auf einige Baugebiete im Kreis.









Ludwigsburg - Wohnen ist im Kreis Ludwigsburg für manche Familie zum unerschwinglichen Luxusgut geworden und Wohneigentum für viele unerreichbar. Eine Prognose des Verbands Region Stuttgart von 2018 geht in der Eigenentwicklung von einem Bedarf an 7917 Wohneinheiten, beziehungsweise 258 Hektar Bauland bis 2035 für den Landkreis Ludwigsburg aus. Für Zugezogene rechnet der Verband Region Stuttgart im Landkreis bis 2035 mit einem Bedarf an 21 000 Wohneinheiten, beziehungsweise 697 Hektar. „Dabei unterscheidet der Verband aber nicht zwischen bezahlbarem Wohnraum und hochpreisigem Wohnraum“, erklärt Andreas Fritz vom Landratsamt Ludwigsburg. „Den konkreten zahlenmäßigen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum anzugeben, ist nicht ganz leicht. Grundsätzlich wird von allen Akteuren im Bereich des Wohnungsmarktes dargelegt, dass es immer schwieriger bis unmöglich wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, stellt er weiter klar.