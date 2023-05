1 Auch im Klinikum Ludwigsburg werden wieder mehr Patienten wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

„Wir müssen mit der Inzidenz unter 20 kommen“, fordert Jörg Martin, Geschäftsführer der Regionalen Kliniken Holding (RKH). Der 63-Jährige kritisiert im Interview das Hin und Her der Politik .









Ludwigsburg - Die deutschen Intensivstationen sind bislang nie am Kapazitätslimit gewesen, sagt Jörg Martin. Ob das auch in der dritten Welle so bleiben wird, müsse abgewartet werden. Der RKH-Geschäftsführer sieht seine Häuser jedoch gut gerüstet. In den RKH-Kliniken setzt man intern auf intensives Testen.