Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein Grundstück in Oßweil betreten und wollte mit einem Pedelec davonfahren. Dabei wurde er allerdings beobachtet.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Ludwigsburg versucht ein Pedelec zu stehlen – wurde dabei aber von der Mutter des Besitzers erwischt. Sie hatte gegen 15.45 Uhr beobachtet, wie ein Mann ihr Grundstück im Crailsheimer Weg im Stadtteil Oßweil durch das Gartentor betrat und auf dem Pedelec davonfuhr. Daraufhin rief sie nach ihrem Sohn, der dem Dieb hinterherlief.

Auf einem Feldweg in Richtung Ludwigsburg wurde ein Radfahrer schließlich auf die Schreie des Sohnes aufmerksam und sprach den Täter an. Der stieg daraufhin vom Pedelec, ließ dieses zurück und lief in Richtung einer Tennishalle davon. Der Täter wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 25 Jahre alter Mann beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift am Ärmel bekleidet und soll eine dunkelblaue Bauchtasche über den Oberkörper und die Schulter getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 41 / 18 53 53 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.