Ein Senior steigt im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil aus einem Bus, kurz darauf sprechen ihn drei maskierte Männer an.















Ludwigsburg - Ein Senior ist in der Nacht auf Donnerstag in Ludwigsburg-Oßweil Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, war der 71-Jährige gegen 0.15 Uhr in der Hirschstraße aus einem Bus der Linie 425 ausgestiegen. Auf seinem weiteren Heimweg sprachen ihn drei Maskierte an, zwei der Täter packten das Opfer von hinten und hielten ihm den Mund zu, sodass es nicht um Hilfe rufen konnte.

Der dritte Unbekannte soll den Wehrlosen durchsucht und ihm die Geldbörse mit Bargeld abgenommen haben. Bevor sie sich in einem Auto aus dem Staub machten, verpassten die drei Männer dem 71-Jährigen noch einen schmerzhaften Tritt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere Passanten oder Anwohner im Bereich Hirschstraße, die zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0 800 / 11 00 225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.