Ludwigsburg Betrunkener randaliert auf dem Weihnachtsmarkt

Von red/pho 21. Dezember 2017 - 11:36 Uhr

Auf dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz hat in der Nacht auf Donnerstag ein Mann randaliert. Foto: FACTUM-WEISE

Ein vermutlich betrunkener junger Mann wirft in der Nacht auf dem Marktplatz in Ludwigsburg Tische und andere Gegenstände um. Die Polizei nimmt ihn mit aufs Revier.

Ludwigsburg - Mit einem alkoholisierten Randalierer hat es ein Team eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zum Donnerstag auf dem Marktplatz in Ludwigsburg zu tun bekommen.

Die beiden Mitarbeiter, die wegen des Weihnachtsmarkts in der Innenstadt patrouillierten, bemerkten gegen 1:30 Uhr einen Mann, der Tische und andere Gegenstände umschmiss. Sie sprachen den 28-Jährigen hierauf an, hielten ihn fest und alarmierten die Polizei. Da sich der Tatverdächtige wenig kooperativ gegenüber den Beamten zeigte, wurde er zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und musste mit richterlicher Anordnung den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Hinsichtlich des angerichteten Sachschadens dauern die Ermittlungen noch an.