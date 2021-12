1 Ein 77-Jähriger hat seinen Führerschein freiwillig abgegeben, nachdem er mit seinem Auto auf einer Treppe stecken geblieben war. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Wolfram Kastl

Völlig orientierungslos war ein 77 Jahre alter Autofahrer in Ludwigsburg unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes eine Treppe hinunter – und blieb stecken.















Ludwigsburg - Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler offenbar völlig die Orientierung verloren und ist mit seinem Mercedes auf einer Treppe in Richtung Neckar stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 10.45 Uhr erst in eine Sackgasse gefahren und dann einem geschotterten Weg gefolgt, der eigentlich nur für Fußgänger gedacht ist. Auch die Treppen brachten ihn nicht zum anhalten.

Nach etwa 50 Stufen blieb sein Mercedes an einer Engstelle stecken. Mit einer Seilwinde zog ein Abschlepper das Auto wieder nach oben. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro. Der 77-Jährige gab anschließend seinen Führerschein freiwillig ab und verzichtet in der Zukunft aufs Autofahren.