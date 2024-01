Ludwigsburg: 65-Jährige wird angerempelt und von Bus erfasst

1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

In Ludwigsburg wird eine 65-Jährige von einem Linienbus frontal erfasst – zuvor soll sie von einem Mann angerempelt worden sein. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Eine 65-Jährige soll in Ludwigsburg von einem Mann angerempelt und dadurch von einem Linienbus erfasst worden sein. Ersten Erkenntnissen nach war es ein betrunkener 40-Jähriger, der die Frau am Samstag kurz nach 17 Uhr von hinten an der Bushaltestelle „Rathaus“ in der Wilhelmstraße angerempelt haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 65-Jährige kam, nachdem sie frontal von dem Bus erfasst worden war, in ein Krankenhaus.