Luciano-Konzert in Stuttgart: Rap-Fans in der Schleyerhalle beraubt

1 Rapper Luciano hat Tausenden Fans in der Stuttgarter Schleyerhalle eingeheizt. Foto: Imago/Future Image/Nancy Heusel

Der Berliner Rapper Luciano ist in der Stuttgarter Schleyerhalle aufgetreten. Dabei gab es nicht nur Musik, sondern beim Konzert und in dessen Umfeld auch Polizeieinsätze – wegen Goldkettenraubes und Verkehrsdelikten.











Rapper arbeiten gerne mit kräftiger Symbolik. Das setzt sich im Publikum fort – und lockt offenbar Kriminelle an. Tausende Besucher haben am Mittwochabend in der Stuttgarter Schleyerhalle den Berliner Rapper Luciano gefeiert. Viele in standesgemäßem Outfit – einige auch mit Goldkette um den Hals. Allerdings nicht bis zum Ende des Konzerts.