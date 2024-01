LSBTIQ* und Alter: Stuttgart hat jetzt ein Pflegeheim für queere Menschen

1 Haben das Konzept mitentwickelt: die Einrichtungsleiterin Skali Zimborski und der Pflegedienstleiter Emanuel Papoutsis, Foto: Lg/Christoph Schmidt

In Plieningen ist nun das erste LSBTIQ*-freundliche Pflegeheim in Stuttgart eröffnet worden. Queere Menschen – ob lesbisch, schwul oder transgender – treffen hier auf queersensible Pflegekräfte. Der Träger will damit auch ein Zeichen setzen.











Link kopiert



Für einen Witwer ist es ganz normal, sich im Pflegeheim das Foto der geliebten Ehefrau ans Bett zu stellen. Doch was, wenn der geliebte verstorbene Partner ein Mann war? Dann bleibt das Foto vielleicht aus Sorge vor Diskriminierung im Nachtschränkchen. Im neuen Pflegeheim der Paritätischen Sozialdienste (Pasodi) im Wohnquartier Steckfeld in Plieningen sind solche Ängste unbegründet. Die Einrichtung, die an diesem Montag feierlich eröffnet wurde, ist das erste LSBTIQ*-freundliche Pflegeheim Stuttgarts. „Wir bieten einen diskriminierungsfreien Raum“, verspricht der Pasodi-Geschäftsführer Frank Ulrich. Gerade in der heutigen Zeit, in der homophobe Stimmungen wieder auf dem Vormarsch seien, erachtet er es als „wichtig, ein Zeichen zu setzen.“