Die erste Staffel der neuen Datingshow „Love Fool“ neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss gibt es eine Wiedersehensshow, bei der offene Fragen geklärt und Konflikte besprochen werden.

Wann findet das Wiedersehen von „Love Fool“ statt`?

Seit dem 13. Februar 2024 ist für alle RTL+-Nutzer die 10. und letzte Folge der ersten Staffel von „Love Fool“ zum Streamen verfügbar. Das Wiedersehen können Sie dann eine Woche später (ab Dienstag, den 20. Februar) ebenfalls auf RTL+ schauen.

Wer wird die Wiedersehensshow moderieren?

Das Wiedersehen wird von Vanessa Rappa moderiert, die damit auch ihr Debüt als Moderatorin gibt. Besser bekannt auf Instagram als „vany.schreibt“ dreht sich ihr Content rund um Trash-TV. Inzwischen besitzt sie auch einen eigenen Podcast. Außerdem wirkt Vany seit 2023 im Hintergrund bei der Show „Ex on the Beach“ mit.

Darum geht es bei „Love Fool“

In einer Villa begeben sich 18 Singles auf Dating-Jagd. Allerdings befinden sich unter den Singles auch vergeben Paare, die unentdeckt bleiben wollen. Werden diese jedoch von ihren Mitstreitern entlarvt, müssen sie nach Hause fliegen. Um den Schein zu wahren, bleibt den Paaren also nichts anderes übrig, als das Spiel mit den Singles mitzuspielen. Demnach ist eine Menge Drama vorprogrammiert. Wird ein „Faker“ entlarvt, steigt das Preisgeld um 5.000 Euro. Wenn es mindestens 1 „Faker“ ins Finale geschafft hat, darf er das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Stehen nur Singles bzw. Lover im Finale, so dürfen diese den Gewinn untereinander aufteilen.

Wer ist der Fool bei „Love Fool“?

Der Fool, der zu den Kandidaten und Kandidatinnen live in die Villa spricht und die Moderation der Show übernimmt, entstand auf Basis einer Unreal Engine und ist somit ein virtueller Charakter. Gesprochen wird der Fool von „Unter uns“-Star Timothy Boldt.