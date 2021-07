Finale bei der EM 2021 Italiener in der Region Stuttgart feiern ihre Europameister

Beim Finale der EM 2021 feuern Anhänger der Squadra Azzura in der Region Stuttgart ihre Mannschaft an. Früh müssen die Fans der italienischen Nationalmannschaft einen Rückschlag verkraften – doch am Ende freuen sie sich über den großen Triumph.