Lotterie in den USA

1 Es handelt sich um die höchste Jackpot-Summe in der Geschichte der seit 1992 bestehenden Lotterie. Foto: AFP/TASOS KATOPODIS

Rund zwei Milliarden Dollar hat ein Spieler in den USA gewonnen. Das ist die höchste Summe seit Gründung der Powerball-Lotterie vor 30 Jahren.















Link kopiert

In den USA ist ein Jackpot der Lotterie Powerball in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar (etwa zwei Milliarden Euro) geknackt worden. Der siegreiche Spielschein sei im US-Bundesstaat Kalifornien gekauft worden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Die Zahlen darauf: 10, 33, 41, 47, 56 und als Zusatzzahl 10. Es handele sich um die höchste Jackpot-Summe in der Geschichte der seit 1992 bestehenden Lotterie, hieß es von den Veranstaltern.

Komplette Summe wird nicht ausgezahlt

Wenn der Gewinner, der zunächst noch nicht identifiziert war, allerdings alles sofort bar ausbezahlt haben will, bekommt er aufgrund von verschiedenen Abzügen nicht die Gesamtsumme von 2,04 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 2,03 Milliarden Euro) sondern rund 998 Millionen Dollar. Der Gewinner könnte aber auch eine jährliche Auszahlung von Teilsummen wählen.

Zuvor hatte es Verwirrung gegeben - zunächst weil die Ziehung nicht nur üblichen Zeit erfolgt war. Das hätte an Sicherheitsüberprüfungen gelegen, hieß es. Dann hatte es zunächst geheißen, es gebe keinen Gewinner - bevor dann doch noch der siegreiche Spielschein in Kalifornien bekanntgegeben wurde.