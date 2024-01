Lothar Weise ist tot: Trauer um den VfB-Pokalhelden von 1958

1 Lothar Weise, hier in seiner letzten VfB-Saison 1962/63 Foto: Pressefoto Baumann/Erich Baumann

Lothar Weise, der einst auch entscheidend zur Qualifikation des VfB Stuttgart für die Bundesliga beitrug, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Ein Nachruf.











Lothar Weise hat einen festen Platz in den Geschichtsbüchern des VfB Stuttgart. Warum? Das hat er einmal selbst am schönsten beschrieben: „Es ist der 16. November 1958 gewesen, der Buß- und Bettag. In Kassel, 28 000 Zuschauer. Die Düsseldorfer kamen zum Pokalendspiel wie aus dem Ei gepellt. Anzug, Krawatte, neue Köfferchen. Und natürlich siegesgewiss. Wir fühlten uns wie arme Schlucker. Aber wie das Leben so spielt. Wir hielten mit. Das Finale ging in die Verlängerung. Es gab damals ja noch kein Flutlicht, es regnete und es wurde schon dunkel. Beim Stand von 3:3 schoss Rolf Blessing aufs Tor, rutschte dabei aber aus. Ich saß im Fünfmeterraum schon auf dem Hosenboden, schnellte aber hoch und köpfte den Ball in die entgegengesetzte Richtung aufs Tor. Der nasse Ball prallte auf dem glitschigen Boden an den Innenpfosten und rollte von dort aus ins Netz. Danach war der Teufel los, jeder Fan aus dem Häuschen.“