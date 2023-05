8 Die alte Fabrik wartet schon lange auf den Abriss Foto: sto/Peter Stolterfoht

Seit 20 Jahren steht die Fabrik in Stuttgart- Bad Cannstatt leer und ist in dieser Zeit zur Ruine geworden. An diesem Ort begann die Erfolgsgeschichte der Familie Hanauer, die in den USA ihre Krönung findet.









In den vergangenen 20 Jahren hat sich nichts getan. Sieht man einmal davon ab, dass im Lauf der Zeit ein Fenster nach dem anderen zu Bruch gegangen ist und an der Fassade immer mehr Graffiti dazu gekommen sind. Eines wird auf den ersten Blick klar: Die seit 2002 leer stehende Cannstatter Bettfedernfabrik an der Hofener Straße, Ecke Zuckerleweg pfeift aus dem letzten Loch.