1 Das SoFi-Stadium überzeugt mit einer gigantischen Videoleinwand. Foto: imago images/Icon SMI/Brian Rothmuller/Icon Sportswire via www.imago-images.de

In der Nacht auf Montag treten in Los Angeles die heimischen Rams gegen die Cincinnati Bengals im Endspiel des American Football an. Wo aber ist der Super Bowl in Deutschland zu sehen?















Bei erwarteten 28 Grad Celsius dürfte Los Angeles den heißesten Super Bowl der Geschichte erleben. Die Los Angeles Rams spielen in der deutschen Nacht zum Montag (0.30 Uhr) in ihrem SoFi Stadium im Super Bowl LVI gegen die Cincinnati Bengals – und in der Millionen-Metropole im Süden Kaliforniens ist die Begeisterung für die Partie und das ganze Drumherum in den Tagen vor dem wichtigsten Football-Spiel der Welt in sehr vielen Ecken der Stadt spürbar. Die Promi-Dichte ist noch höher als sonst, überall gibt es Konzerte und Veranstaltungen.

Hier läuft der Super Bowl in Deutschland

Auch in Deutschland können die Footballfans via TV und Streamingdienst dabei sein:

Im frei empfangbaren Fernsehen überträgt wie gewohnt ProSieben das NFL-Highlight (ab 23.05 Uhr) live. Bereits ab 20.15 Uhr läuft beim Partnersender ProSieben Maxx der Countdown. Vom Spiel melden sich dann der Moderator Jan Stecker, die Experten Patrick Esume und Björn Werner sowie der Netman Christoph „Icke“ Dommisch.

Dabei liegt Football gerade bei der jüngeren Zielgruppe voll im Trend: 2,11 Millionen Fans schauten 2021 bei ProSieben zu nächtlicher Stunde den Super Bowl, ein neuer Höchstwert. Vor zwanzig Jahren waren es gerade einmal 0,48 Millionen bei Sat.1.

Auch der Streamingdienst DAZN zeigt den diesjährigen Super Bowl live. Die Übertragung des Finales der Football-Profiliga NFL zwischen den Cincinnati Bengals und Gastgeber Los Angeles Rams beginnt am 13. Februar um 23.30 Uhr MEZ. Spielbeginn ist um 0.30 Uhr (Montag).

Martin Pfanner kommentiert den Super Bowl LVI, als Experte steht ihm Adrian Franke zur Seite. DAZN bietet alternativ den US-amerikanischen Originalkommentar an.

Von Eminem bis Mary J. Blidge

Auch die Halbzeitshow aus dem SoFi-Stadium mit den Superstars Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar zeigt der Streamingdienst komplett live. Schon den kurzen offiziellen Trailer des Auftritts, in dem die fünf Musiker sich präsentieren, klickten viele Millionen Menschen im Internet an. „Wir wollen sicherstellen, dass alle wissen, dass es eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten wird“, sagte Dr. Dre im Vorfeld bei einer Pressekonferenz.