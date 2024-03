Lokführergewerkschaft: GDL kündigt weitere Streiks an

1 GDL-Chef Claus Weselsky. Foto: dpa/Robert Michael

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn angekündigt. Wann und wie lange der Ausstand dauern soll.











Link kopiert



Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn angekündigt. Der Ausstand solle 35 Stunden dauern und im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr beginnen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Mittwoch beginnen. Personalvorstand Martin Seiler appellierte an die GDL, an den Verhandlungstisch zurückzukommen und Lösungen zu finden, die im Interesse aller seien.