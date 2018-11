Löschaktion beginnt am Montag WhatsApp radiert alte Backups von den Servern

Von jbr 11. November 2018 - 13:18 Uhr

Von Montag an löscht WhatsApp alte Backups von den Google-Servern. Foto: dpa

Letzte Chance für alle WhatsApp-Nutzer mit Android-Smartphone: Alte Backups der Messenger-App werden von Montag an von den Google-Servern gelöscht. Wir zeigen, wie man seine Daten rettet.

Stuttgart - Am Montag läuft die Schonfrist für alle Nutzer von Android-Smartphones ab: Die Entwickler der Messenger-Anwendung WhatsApp wollen dann damit anfangen, alle Backups zu löschen, die länger als ein Jahr in der Google-Cloud gespeichert sind. Damit wären Fotos, Videos und Chatverläufe nicht mehr abrufbar. Wer die Daten behalten möchte, sollte ein manuelles Backup erstellen.

Und das geht so: In den Einstellungen der Messenger-App auf dem Smartphone zunächst auf „Chats“ tippen. Danach das „Chat-Backup“ auswählen. Dort sieht man, wann das letzte Backups erstellt wurde und kann eine neue Sicherung starten. Damit wird ein Backup erstellt, das nicht von der Löschaktion am Montag betroffen ist.

Hintergrund der Aktion: Im Gegensatz zu älteren Sicherungen kosten die überarbeiteten WhatsApp-Backups die Google-Nutzer künftig keinen Speicherplatz mehr in der Google-Cloud, von denen standardmäßig 15 Gigabyte zur Verfügung stehen. Dafür müssen aber nun die alten Backup-Dateien weichen, die schon länger als ein Jahr auf dem Server rumliegen.

WhatsApp in der Apple iCloud kostet weiterhin Speicherplatz

iPhone-Nutzer sind nicht von der Reinigungsaktion betroffen. Die WhatsApp-Dateien inklusive Chat-Verläufen und Bildern bleiben weiterhin in der iCloud gespeichert. Wer auch Videos hochladen und sichern möchte, muss die Funktion in der App zunächst auswählen. Doch Vorsicht: Videos nehmen viel Speicherplatz weg und bei Apple wird der das WhatsApp-Backup auch künftig vom Kontingent abgezogen. Standard-Nutzer haben insgesamt fünf Gigabyte zur Verfügung. Wer seine Daten lieber nicht auf Servern im Netz speichern möchte, kann auch ein lokales Backup anlegen.

In diesem Video zeigen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie die WhatsApp-Daten von Ihrem Android-Smartphone in der Google-Cloud sichern und ihre Daten vor der Löschaktion retten können.