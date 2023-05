1 Haben im Löchgauer Freibad seit einiger Zeit das Sagen: Mahmoud Asaiad (links) und Helmut Holoubek. Foto: Jürgen Bach

Im kleinen Löchgau (Kreis Ludwigsburg) sucht man eine Weile vergebens nach einem Bademeister, ehe man sich für eine pragmatische Lösung entschied.









In den 1980er-Jahren hatte das Freibad in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) schon einmal kurz vor dem Aus gestanden. Weil die Bürger auf die Barrikaden gingen, kam es doch nicht so. Heute sind sie froh in der Gemeinde über das kleine Bädle direkt am Ortsausgang.