1 In Löchgau wurde in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa

Einbrecher brechen in ein Fahrradgeschäft in Löchgau ein. Die gestohlenen Fahrräder haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Löchgau - Bislang unbekannte Einbrecher haben am frühen Freitagmorgen in einem Fahrradgeschäft in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) ihr Unwesen getrieben. Sie stahlen E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gelangten die Täter in den Verkaufsraum, indem sie die Eingangstür des Geschäfts aufbrachen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten das Diebesgut mit einem großen Transportfahrzeug abtransportierten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07142/405-0 bei der Polizei in Bietigheim-Bissingen zu melden.