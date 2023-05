1 Die Bar Jigger & Spoon bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart - „Es geht voran“, sagt der Wirt Juan Blanco del Rio. Die Sieben-Tages Inzidenz liegt in Stuttgart stabil unter zehn und damit brauchen die Gäste seit Donnerstag auch für die Innenräume der Restaurants keinen Nachweis mehr, ob sie getestet, geimpft oder genesen sind. Außerdem dürfen 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten an einem Tisch sitzen. Das merkt Blanco del Rio an den zunehmenden Reservierungen von Gruppen zwischen zehn und 20 Leuten sowie Firmen. Für Freitag ist sein Classic Rock Café ausgebucht. Etwas anders schaut es im zweiten Gastro-Neuzugang der Stadt, dem Lautenschlager aus. „Wir sind nach wie vor unter unseren Erwartungen“, betont Geschäftsführer Harald Huber. Die Zahl der Reservierungen sei nicht signifikant gestiegen, woran sicher auch das Wetterchaos schuld sei.