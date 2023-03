1 Tagesbar und Café: Die Apotheke am Eugensplatz schließt nach über sechs Jahren. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Statt mit Medikamenten wurden die Stuttgarter:innen in der ehemaligen Apotheke am Eugensplatz bis vor Kurzem noch mit Kaffee, Drinks und Essen versorgt. Im Dezember 2016 eröffnete hier Lutz Metzger, der Gründer der Suite 212, nach mehr als vier Jahren Umbauphase den Café-Bar-Hybrid mit Frühstücksangebot und Mittagstisch.

Nun ist es aus und vorbei. Auf Instagram und Facebook schreibt die Location: „Die Apotheke sagt leise Goodbye.“

„Nach über 6 Jahren voller spannender, schöner und zuletzt herausfordernder Momente möchten wir uns heute von euch verabschieden. Wir bedanken uns vor allem bei all den Gästen, die uns über die gesamte Zeit stets die Treue gehalten haben und freuen uns auf einen letzten gemeinsamen Kaffee oder Drink mit euch“, heißt es in dem Post.

Wie geht es weiter?

Auf Fragen in den Kommentarspalten nach dem Warum antwortet der Betreiber: „Seit vielen Monaten zu wenige Gäste und zu hohe Kosten.“ Und wie geht’s weiter für die Location am Eugensplatz? Gegenüber Stadtkind verrät Lutz Metzger: „Im Moment ist leider noch unklar, was in den Räumen der Apotheke passiert.“ Man suche nach einer Lösung, um die Cafébar im vorderen Raum zu erhalten – eventuell in Kombination mit einer Büronutzung in den hinteren Räumen. Beschlossen sei jedoch noch nichts.