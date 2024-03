Liz Hurley bei GNTM: Star-Jurorin übernimmt am Ende Heidis Job

In Folge vier standen für die "GNTM"-Models zwei große Foto-Shootings an. Beim turbulenten Strand-Shooting auf Teneriffa griff Heidi Klum sogar selbst zur Kamera. Doch das blieb nicht die einzige Neuerung der Folge: Im Finale schickte Jurorin Liz Hurley die ausscheidenden Models allein nach Hause.

In Folge vier spülten Teneriffas Wellen so manche Sieg-Hoffnung hinfort. Zunächst konnten sich die "GNTM"-Models für das Plakat-Shooting und den Opener-Dreh zur neuen Staffel empfehlen. Auf Teneriffa angekommen überraschte Heidi Klum (50) ihre Model-Schar dann in Pulli und Gummistiefeln: Beim Beach-Shooting nahm sie als Fotografin die Kamera selbst in die Hand. Doch ihr voller Körpereinsatz in den Fluten hatte einen Haken: Auf Star-Jurorin Liz Hurley (58) kam am Ende allein die undankbare Aufgabe zu, ausscheidende Models nach Hause zu schicken.

Rückkehrerin Tracy heizt Konkurrenzkampf an

Ist das fair? Diese Frage stellten sich zu Beginn der Folge gleich mehrere Kandidatinnen. Der Grund: Heidi holte mit Tracy (26) ein Model zurück, das in einer früheren "GNTM"-Staffel ausgeschieden war. Tracy hatte im vergangenen Jahr freiwillig hingeworfen. Attraktive weibliche Konkurrenz mit Selbstbewusstsein, denn Tracy ließ gleich mal verlauten: "Dieses Mal gibt es kein Good-bye!" Ob sich Tracys Selbstbewusstsein auszahlte, sollte die erste Challenge der Folge zeigen.

Zweier-Shoot-Out für Staffel-Kampagne

Vor dem Abflug nach Teneriffa stand ein besonderes Highlight an. In Zweiergruppen konkurrierten die Models um die Teilnahme am Shooting für die bundesweite Plakat-Kampagne und dem Opener-Dreh für die aktuelle Staffel. Mit Star-Designer Jean Paul Gaultier (71) an ihrer Seite beobachtete sie die Models beim Shoot-Out. Fabienne (20) ließ sich von der routinierten Rückkehrerin Tracy nicht nervös machen und setzte sich im direkten Duell durch. Geteilte Freude bei den Zwillingen: Julian (24) ergatterte einen Shooting-Platz, während Zwillingsbruder Luka an Linus (25) überraschend scheiterte. Für die Kampagne qualifizierte sich neben anderen auch Dauer-Selbstzweiflerin Xenia (23). Bei den Männern siegte Frieder besonders überraschend gegen den allseits hochgehandelten Armin (27).

Plakat-Shoot mit Rankin

Unter der Linse von Mode-Fotograf und "GNTM"-Dauergast Rankin (58) räkelten sich anschließend Heidis Männer- und Frauen-Models auf dem Boden - mit Heidi Klum jeweils on top. Marvin (22) empfand es als Ehre, unter Heidis Achsel zu liegen. Auch Jermaine (19) unterdrückte aufkommende Schmerzen ganz professionell: "Es geht um das perfekte Posing, danach kannst du heulen." Den Video-Dreh für den Opener zur Sendung absolvierten die Herren anschließend teils in High Heels. Für manche fast schon Alltag, für die anderen eine ganz neue Erfahrung.

Teneriffa: "Cute" Zimmer und erste Schwärmerei

Auf Teneriffa gelandet sorgte die Zimmer-Belegung in einer "cuten" und traumhaft gelegenen Hacienda für erste Spannungen in der Gruppe. Max fühlte sich angesichts der Stockbetten an sein altes Kinderzimmer erinnert. Lucas kam sich angesichts des Zimmer-Zwists seiner Mit-Models eher vor "wie auf Klassenfahrt - ganz schlimm. Wir sind doch alle erwachsen." Armins Aufmerksamkeit galt erneut seiner persönlichen Favoritin Jana (24). Zwischenfazit seiner Schwärmerei, nachdem er ihr den Koffer in die "cute" Stube getragen hatte: "Ich würde schon sagen, dass Jana in den Bereich fällt, wo auch mein Typ ist."

Fotografin Heidi zeigte vollen Einsatz

In selbst gestalteten Outfits bat Heidi dann all jene zum Shooting, die im Kampagnen-Shoot-Out in Berlin unterlegen waren. In Gummistiefeln eröffnete sie ihren Models, wer das Beach-Shooting übernehmen würde: sie selbst. Außerdem durften sich die Models über Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley als Gast-Jurorin freuen. Ihre konkreten Erwartungen an die Models: "Sie sollten eins werden mit der Umgebung und den Elementen."

Das beherzigte Heidi Klum über Stunden: Immer wieder warf sie sich mit ihrer riesigen Kamera im Kampf um die besten Bilder in die Fluten. Da wollte Liz Hurley nicht nachstehen. Energisch sprang sie von ihrem Jurorinnen-Posten auf, um die Models zu ausdrucksstärkeren Posen zu motivieren. Auf ganzer Linie überzeugen konnte wieder einmal Armin. Heidis und Liz Hurleys dickes Lob: "Du siehst so krass aus auf jedem Foto!" Enttäuschend fielen die Aufnahmen erneut für Rückkehrerin Tracy aus. Beim Shooting wirkte sie aus Sicht der Jurorinnen zu "traurig" und "verängstigt".

Heidi fiel erkrankt aus

Gruppe für Gruppe und immer wieder klatschnass - das konnte für Heidi nicht gutgehen. Als Liz Hurley kurz vor der Entscheidung allein vor den Models auftauchte, hatte sie eine betrübliche Nachricht im Gepäck: "Heidi geht es nicht gut. Deshalb müsst ihr heute mit mir vorlieb nehmen." Heidi erklärte ihren Ausfall so: "Schon beim Shooting habe ich gemerkt, dass die lange Reise, die Sonne und die nassen Klamotten nicht ganz spurlos an mir vorbei gegangen sind. Schweren Herzens kann ich also nicht bei der Entscheidung dabei sein." So musste Liz Hurley, nach Absprache mit Heidi, allein vier Models nach Hause schicken. Yanik, Bao-Huy und Vanessa erhielten ihr Rückflug-Ticket. Und auch Tracys Comeback war hier bereits zu Ende.