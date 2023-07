Liveticker zur OB-Wahl in Kornwestheim

1 Nico Lauxmann (Mitte) liegt deutlich vorne. Foto: /STZN

Wer wird neuer Chef im Kornwestheimer Rathaus? Am Sonntag, 9. Juli, fallen die Würfel. Wir halten Sie in einem Liveblog auf dem Laufenden.









Es wird ernst. Nachdem der erste Wahlgang am 25. Juni keine Entscheidung gebracht hat, wird jetzt am Sonntag, 9. Juli gegen 19 Uhr feststehen, wer Oberbürgermeisterin Ursula Keck in Kornwestheim nachfolgen wird.