Der VfB Stuttgart absolviert sein erstes Testspiel in dieser Vorbereitung gegen einen ernst zu nehmenden Gegner. In Oberhaching fordert Vitesse Arnheim die Schwaben.

Seit dem 6. Juli befindet sich der VfB Stuttgart nun schon im Saisonvorbereitungsmodus. Bisher können die Schwaben auf zwei Testspielsiege gegen unterklassige Gegner und ein abgebrochenes Trainingslager zurückblicken.

Immerhin: der ursprünglich auf diesen Samstag in Zell am See terminierte Test gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim kann nun doch stattfinden. Beide Teams einigten sich auf ein Spielfeld in Oberhaching, sodass beide Mannschaften etwa den gleiche Wegstrecke zurückzulegen haben. Wir sind vor Ort und tickern live.

Nach der Partie bieten wir einen Spielbericht und eine Bilderstrecke zur Partie.